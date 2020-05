Bij Dow in Terneuzen moet je 1,80 meter afstand houden

Herkansing voor pulskorvis­se­rij zo goed als verkeken ondanks positief onderzoek; Nederland had zelf eerder moeten ingrijpen

25 mei VLISSINGEN - Het is zo goed als zeker over en uit met de pulskorvisserij. Hoe gunstig een vorige week gepubliceerd onderzoeksrapport van de internationale organisatie van visserijbiologen ICES ook is uitgepakt. Alleen als Nederland doet wat het al direct had moeten doen, de pulskorvisserij begrenzen, is er mogelijk nog een kansje.