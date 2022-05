Bij de Nacht van Zaamslag moet je oppassen dat je niet een aardappelveld wordt ingestuurd

Frauderen­de accountant uit Clinge mag zijn berechting in vrijheid afwachten

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft vrijdag beslist dat de 65-jarige F. de C. uit Clinge uit zijn voorlopige hechtenis moet worden geschorst en dus zijn berechting in vrijheid kan afwachten. De C. heeft inmiddels zes maanden in voorarrest doorgebracht.

3 mei