Bij Buurtzorg Terneuzen hebben ze even geen tijd voor een feestje

Het is een gedenkwaardige tiende verjaardag. ,,Bij mijn weten hebben we zoiets nog nooit meegemaakt", zegt Nadine Dekkers, één van de verpleegkundigen van Buurtzorg Terneuzen. Tot nu toe weten Dekkers en haar collega's hun werk nog te doen zonder al te grote problemen. Vergeleken met andere regio's in Nederland, valt het in Zeeuws-Vlaanderen nog mee. ,,Het duurde zo lang voor we coronagevallen in Zeeuws-Vlaanderen hadden dat we al grapjes maakten dat we weer achterliepen in Zeeuws-Vlaanderen. Maar serieus, het is wel echt bizar.