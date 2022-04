Bierproeverij in Nieuw Namen terug van weggeweest

De rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen in Zeeuws-Vlaanderen. Piet Boënne (69) vertelt als medeorganisator over de Bierproeverij in Nieuw Namen. Een internationaal treffen tussen bierbrouwers en bierliefhebbers. Paaszaterdag en –zondag kan er weer volop samen geproost worden bij de vierde editie van dit bierfestijn.

,,Deze proeverij is van de grond gekomen vanuit onze mannenclub Mannen in Aktie (MIA)”, vertelt Piet Boënne. ,,Zo’n tien jaar geleden hier op het dorp opgericht om als mannen onder elkaar eens een uitstapje te maken of een thema-avondje te beleggen. Met nu zo’n 25 leden hebben we een leuk groepje. Nippen aan een speciaalbiertje valt bij ons wel in de smaak. Door de samenstelling van verschillende hoppen en mouten heeft het ook veel meer verschillende smaken dan pils. Het alcoholpercentage is ook hoger.”