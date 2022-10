Bierfestival in Axel: alle bieren hebben verhalen en die smaken allemaal naar meer

Er stonden immers maar liefst zestig verschillende bieren op het lijstje van de ruim 350 bezoekers. Die werden uitgeschonken door elf brouwers. Over elk bier valt iets te vertellen en het is mede dát wat de smaakt bepaalt. Neem het blonde bier Lola van brouwerij Dutch Fox uit Steenbergen. Waar de naam Fox vandaan komt, laat zich al snel raden. Brouwers Harry en Erna heet niet voor niets De Vos. Maar Lola? ,,Dat is onze hond. Als ik bier brouw, is ze er altijd bij. En ze ligt altijd in de weg. Per brouwsel moet ik zeker drie- tot vierhonderd keer over haar heen stappen. Dus vonden we het tijd om een bier naar Lola te vernoemen.’’