Bier in je trompet: na carnaval is er werk zat voor de instrumentendokter

Op Aswoensdag breekt voor Joop de Pooter uit Zaamslag een drukke tijd aan. Leden van dweilbandjes komen dan naar zijn winkel/werkplaats die is gevestigd in een voormalige kerk. Ze rijden niet naar Zaamslag om een askruisje te halen, maar om hun instrument aan de zorgen De Pooter toe te vertrouwen.

De carnaval eist niet altijd alleen zijn tol van de koperblazers, ook de trompet of trombone is toe aan herstel. Het is misschien nog niet zo gek als bij sommige van zijn Brabantse of Limburgse collega's, maar De Pooter heeft door het carnaval toch wel voor een paar weken werk liggen.

Bewegende delen als ventielen en schuiven hebben te lijden in het feestgedruis. Er spettert nog wel eens bier of, misschien nog wel erger, een zoet (fris)drankje over heen. Dan wil er door een vastgekleefd ventiel of plakkende schuif wel eens een valse noot klinken.

Deuken

Of de instrumenten belanden na vastenavond met butsen en deuken in hun koffer. Een ongeluk zit in een klein hoekje, weet De Pooter. Tussen het spelen door wordt trombone of tuba in het café neergezet. In de drukte kan er dan zomaar iemand tegenaan lopen.

Voor De Pooter is het helen van de naweeën van de leut elk jaar vaste prik. ,,De meeste mensen die tijdens de carnaval spelen plannen de jaarlijkse onderhoudsbeurt van hun instrument in deze periode. Reparatie en onderhoud gaat in één moeite door.''

Tweede instrument