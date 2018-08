Bieboo is een blijvertje voor Hulst

De omroeper moet de spelers, die tamelijk fanatiek te keer gaan op het 'strand', er even aan herinneren. ,,Er wordt nogal hard gevoetbald. Het is voor het plezier!" Dat er wat strijd is, is echter logisch. Alle beachsoccerspelers willen meedingen naar de beker en die volgend jaar verdedigen. ,,Het is een wisselbeker, dus volgend jaar moeten we het wel opnieuw organiseren, we hebben geen keuze", lacht organisator Walodik Gregorian van café De Biecht.