Bieb in Terneuzen en De Redoute in Sas van Gent in beeld voor grootschalige opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Beide locaties worden nu verder verkend. Er wordt in beeld gebracht of ze echt geschikt zijn en wat er eventueel moet worden aangepast. ,,Denk dan bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van het aantal beschikbare toiletten, kookfaciliteiten en het aantal gescheiden ruimtes. We zitten echt nog in de verkennende fase, dus niks is nog zeker’’, vertelt woordvoerster Susan Janssen van de gemeente Terneuzen. Om hoeveel vluchtelingen het gaat, is daarom ook nog niet te zeggen.