Bezwaren tegen uitbreiding elektrisch knooppunt bij Sluiskil

De capaciteit van het knooppunt is te klein om de elektriciteit te kunnen verwerken van toekomstige grootschalige zonneparken in de Terneuzense Kanaalzone. Transformatoren moeten worden bijgeplaatst. Die moeten worden gekoeld. Dat geeft extra geluid. Om dit juridisch goed in te bedden, wil de gemeente Terneuzen het gebied waar het knooppunt staat op papier bij industrieterrein Sluiskil-Oost/Stroodorpe-Oost voegen.

De daar gevestigde bedrijven zien dat niet zitten. Aannemingsbedrijf H4A en recyclingbedrijf Heros dienden er een bezwaarschrift over in bij de gemeente Terneuzen. Volgens hen is niet te controleren of er voldoende rekening is gehouden met hun bedrijfsvoering en ‘een gezonde ontwikkelingsruimte van onze bedrijven', als het knooppunt bij hun industrieterrein komt.

Bromgeluid

Omwonenden uit Zandstraat hebben ook gereageerd. Ze nemen er geen genoegen mee dat uit een geluidsonderzoek is gebleken dat de overlast wettelijk binnen de perken blijft. Er is volgens hen geen rekening mee gehouden dat de transformatoren een speciaal geluid produceren, ‘een doordringend monotoon bromgeluid'. Elders in het land, onder meer rond transformatorstations bij Amersfoort en Wijk aan Zee, zijn daar veel klachten over.

Een oplossing is mogelijk door de laatste stand der techniek bij isolatiemaatregelen toe te passen, aldus de omwonenden. Zij vragen de gemeente dit aan de initiatiefnemers op te leggen.