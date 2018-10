Bezoekers waarderen Bizarium in Sluis hoger dan Efteling of Van Gogh Museum

SLUIS - Het leukste bezoek aan een attractie of museum beleefden Nederlanders dit jaar in Zeeuws-Vlaanderen. Bij het Bizarium in Sluis, dat daar een nieuwe landelijke prijs voor kreeg. Het museum nam het op tegen negen grote namen, zoals het Van Gogh Museum, de Efteling en het Louwman Museum.