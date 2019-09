Bezemwagen begeleidt Sluise koetsenparade, stop vanmiddag in hartje Sluis

De stoet, bestaande uit elf spannen, vertrok vanochtend in Heille voor een behoorlijk grote rondrit via Sluis, Retranchement en Cadzand-Bad. Een bijzondere, indrukwekkende verschijning is de door vier paarden aangedreven koets van de familie Naessens uit Wachtebeke. Bijna honderd jaar oud is de koets. En een streetband rijdt erop mee, de Gitsy Streetband, met nogal wat medewerkers van de Willy Naessens Group.

De deelnemers maken onderweg in Cadzand-Bad een tussenstop om te eten, waarna ze opnieuw richting het startpunt in Heille gaan. Om drie uur vanmiddag trekken ze in parade door Sluis, waar ze op de Groote Markt voor het Belfort een tijd halt houden. De tocht, gesponsord door groothandel Hair & Body Beauty in Sluis, gaat dit jaar zoveel mogelijk over onverharde wegen, voor de afwisseling.