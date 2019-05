Bewoners zorgcentra mogen naar optreden Frans Bauer op Vestrock

PORTRET Peter Knipmeijer: ‘Terneuzen kan best wat poëzie gebruiken’

26 mei Peter Knipmeijer (1970) woont sinds vorig jaar mei in Terneuzen. Hij werkt in de psychiatrische zorg. En hij is dichter. Een mooie bijkomstigheid, want: ,,Terneuzen kan best een stadsdichter gebruiken.”