Bewoners woonzorgcentrum Oostburg verhuizen over vijf jaar naar de campus in het centrum

Gemeente Terneuzen legt kledingwin­kel Deto Jeans in Axel vierdui­zend euro aan dwangsom­men op

AXEL - De gemeente Terneuzen heeft Deto Jeans en de gelieerde Outletstore in Axel in totaal vierduizend euro aan dwangsommen opgelegd. In beide zaken in de Noordstraat hebben handhavers overtredingen gezien. De winkel blijft wel gewoon open.

28 december