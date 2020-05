Bewoners Scheldekade willen niet tegen nieuwe bankjes aankijken: ‘Waarom de huidige niet opknappen?’

De gewraakte zitjes maken deel uit van fase 5 van Plan Veerhaven. Het al jaren lopende project om de Terneuzense kust in de omgeving van de oude Veerhaven aantrekkelijker te maken.

Uitzicht belemmeren

Vereniging Scheldekadebelangen is nu in het geweer gekomen tegen de nieuwe zitgelegenheden. Deze zouden het uitzicht op de Westerschelde belemmeren. Met name de dichte rugleuning van hardhout is de bewoners een doorn in het oog. Te massief, te grof en met 91 centimeter veel te hoog. Liever zag de vereniging dat de huidige 73 centimeter hoge bankjes opgeknapt worden.

‘We kunnen niet blijven wijzigen’

Wethouder Frank van Hulle is niet van plan tegemoet te komen aan de bedenkingen van de omwonenden. ,,We zijn al heel lang met dit plan bezig en vanaf het begin hebben we steeds de omgeving meegenomen in de plannen. We moeten nu toch onderhand gaan aanbesteden. We kunnen niet steeds blijven wijzigen. Inspraak betekent niet dat je een veto kunt uitspreken. En als je ziet wat een schepen er op de Schelde passeren, het is echt niet zo dat je die niet kunt zien omdat de bankjes iets hoger zijn.”

Open structuur

,,Het maakt wel degelijk uit", zegt Wilmar Wullems, woordvoerder van Scheldekadebelangen. De open structuur die er nu is verdwijnt. Het worden vijf meter brede muren van hout waar we tegenaan kijken.” Wullems hoopt raadsleden voor zijn standpunt te winnen. ,,En niet alleen omdat het voordeliger is om de huidige bankjes te houden. We zijn echt niet tegen verfraaiing van de Scheldekade.”