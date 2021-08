Bewoners krijgen vlam in de pan niet uit in Sas van Gent

Rechtbank houdt vier verdachten drugslab Westdorpe in de cel

5 augustus BREDA – Veel verdachten in en rond het grote onderzoek Ketchikan, dat draait om een groot aantal crystal methlabs, zijn al vrij. De rechtbank in Breda was vandaag echter onverbiddelijk en hield vier mannen vast die werden aangetroffen in een lab in Westdorpe.