Bewoners Emmaus in IJzendijke krijgen een wel héél bijzonder orgel

,,Door alle maatregelen kwam vorig jaar aan onze activiteiten abrupt een einde”, zegt Ingrid Neve, voorzitter van de Stichting Vrienden van Emmaus. ,,We zijn met een bestuur van drie personen, maar nemen nu om persoonlijke redenen afscheid. Er waren geen opvolgers. Nu wordt de stichting opgeheven en het resterende geld komt ten goede aan onze bewoners. De activiteitenbegeleidsters en verzorgsters hebben de mensen gevraagd wat er voor wensen zijn. Op de lijst stonden gemakkelijk bedienbare radio’s, meer spelletjes, duurzame planten en een orgeltje. De meeste wensen konden we verwezenlijken. Maar een orgel? Daarvoor hebben we Ronald Spiessens benaderd.”