Bewoners boeken eerste succesje, omstreden fietspad Oude Vaart in Terneuzen onder de loep

Raar

Terneuzen gaat nu extern advies inwinnen. Dé vraag is of een 30-kilometerzone, wat de Oude Vaart is, zo ingericht mag worden. Ook wordt bekeken waar het fout is gegaan in de voorlichting. Wethouder Jurgen Vervaet heeft inmiddels direct contact met bewoners. Hij noemt de huidige situatie ‘raar’, omdat het fietspad vrij plotseling stopt, maar volledig herstel kost nogal wat, zo'n 165.000 euro. Over enkele weken moet meer duidelijk zijn.