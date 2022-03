Besluit over toekomst welzijnsorganisatie aan-z over verkiezingen getild

Nieuw hotel in Zaamslag voor duizenden gasten is niet om in te slapen, maar om naar te kijken

TERNEUZEN - In Terneuzen wordt nog stevig gediscussieerd over de bouw van een 65 meter hoog hotel aan de rand van de stad. Iets verderop, in Zaamslag, is zo veel overleg niet nodig. Daar opende dinsdagmiddag gewoon opeens een hotel. Voor duizenden gasten. Beestjes welteverstaan.

