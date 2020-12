Beschonken bestuurder veroorzaakt ongeval en gaat ervandoor

Alle hens aan dek in Zeeuwse ziekenhui­zen: ‘Iedereen is bang voor wat er gebeurt met de kerst’

16 december VLISSINGEN - In de Zeeuwse ziekenhuizen is het alle hens aan dek. Momenteel is het nog niet nodig om verloven van verpleegkundigen in te trekken. Maar zowel Adrz als ZorgSaam houdt er rekening mee dat het in de komende week wel kan gebeuren. Ondertussen zijn medewerkers bang voor wat mensen gaan doen met de kerst.