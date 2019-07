Beschermend vest voor ambulancemedewerkers ZorgSaam ‘geen overbodige luxe’

Volgens Maris Kuijper, ambulanceverpleegkundige, is het goed dat de vesten er komen. ,,Dat is zeker niet te vroeg. De maatschappij is veranderd, verhard, ook in Zeeland. Er zijn psychiatrische, onberekenbare patiënten en er is ook veel agressie. Het is dus geen overbodige luxe, we weten het jammer genoeg uit ervaring. Bijvoorbeeld bij een verwarde persoon of een oproep waarbij ook politie is opgeroepen. Of op een zaterdagavond richting een risicogevoelig evenement. Of gewoon bij een voor je gevoel rare of vage melding.”