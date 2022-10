Bertus (74) uit Graauw schiet al zestig jaar met scherp: ‘Stoppen? Nee man, nog lang niet!’

Nummer Een baalt: je mag er 50, maar auto’s rijden er soms dik boven de 100 kilometer per uur

Een bebouwde kom waarin automobilisten op de verkeerde weghelft rijden, voertuigen elkaar inhalen en snelheden tot 130 kilometer per uur worden gemeten. Het is haast een wonder dat er in Nummer Een nog geen grote ongelukken zijn gebeurd. Na lang aandringen lijkt een oplossing voorzichtig in zicht.

19 oktober