Ben je al een beetje op leeftijd en op zoek naar de liefde? Doe dan eens een speeddate over de grens

Opnieuw crisisnood­op­vang asielzoe­kers in oude biblio­theek in Terneuzen

TERNEUZEN - De komende maanden worden er opnieuw asielzoekers opgevangen in de voormalige bibliotheek aan de Oostkant in Terneuzen. Vorige maand werden er ook al een tijdje mensen ondergebracht in een crisisnoodopvang.

13 juli