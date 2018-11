Beloning voor gouden tip die leidt naar Pagadder-slopers

Evenaring landelijk warmtere­cord op 6 november: 20,4 graden in Westdorpe

15:01 WESTDORPE - In Westdorpe was het vandaag aan het begin van de middag 20,4 graden. Dat is een evenaring van het landelijk warmterecord op 6 november. In 1955 werd het in Maastricht ook zo warm.