Belgische school werft leerlingen in West-Zeeuws-Vlaanderen, Sluise wethouder wil opheldering

De gemeente Sluis maakt zich al jaren sterk om de ‘weglek’ van scholieren naar België te voorkomen. Zo is er een paar jaar geleden begonnen met startgroepen voor peuters in Eede. Een advertentie in het West-Zeeuws-Vlaamse streekblad Rondje West is dan ook opmerkelijk: die is van de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Sint-Laureins, net over de grens. Ouders worden uitgenodigd voor een kennismaking. Ook presenteert de school een lijst met voordelen, zoals gratis uitstapjes.