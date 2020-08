Belgische invasie aan West-Zeeuws-Vlaamse kust blijft uit, ondanks blokkades in Knokke-Heist en Blankenberge

Wielrenner en motorrij­der gewond bij botsing in Nieuw-Na­men

16:28 NIEUW-NAMEN - Bij een ongeval met een motorrijder en een wielrenner in Nieuw-Namen is zondagmorgen twee personen gewond geraakt. De wielrenner haalde iemand in, en kon de tegemoetkomende motorrijder niet meer ontwijken. Beiden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.