Belgische hitfilm Zillion binnenkort ook in Nederland te zien (en je hoeft er niet eens de deur voor uit)

De Zillion herleeft dankzij film over beruchte Antwerpse discotheek: ‘Het was uitgaan next level’

BREDA/ANTWERPEN - Een topdiscotheek én een enorme zwarte boekhouding. Er is nu een film over de beruchte dancing Zillion in Antwerpen. Ook vanuit Breda trokken bussen naar België. ,,De lichten en bewegende podia; een waanzinnige ervaring.”

30 oktober