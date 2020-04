Belgische grens op z'n vroegst 8 juni weer open, scholen gedeeltelijk vanaf 18 mei

BRUSSEL - De Belgische grens zal op z'n vroegst 8 juni weer opengaan, is vrijdagavond meegedeeld door de Belgische premier Sophie Wilmès na een langdurige vergadering van de Nationale Veiligheidsraad in Brussel.

Of dat daadwerkelijk gebeurt, hangt af van hoe het aantal besmettingen met het coronavirus zich in België ontwikkelt. Dat de grens zal worden heropend, werd niet zo concreet gezegd. Het besluit van de Veiligheidsraad houdt in dat Belgen op z'n vroegst 8 juni meerdaagse reizen binnen én buiten België mogen maken. Tot 8 juni blijven die verboden. Winkeliers in de Zeeuws-Vlaamse grensstreek, met voorop Hulst en Sluis, zullen het tot die tijd zonder hun talrijke Belgische klanten moeten doen. Of Nederlanders vanaf 8 juni ook weer de Belgische grens over mogen, bleef onvermeld.

Voorzichtige heropening scholen

Vanuit Zeeuws-Vlaanderen bezoeken enkele honderden kinderen en jongeren scholen in België. Het onderwijs wordt in België vanaf maandag 18 mei voorzichtig hervat, met in elk geval de eerste twee leerjaren van de lagere school, praktijkgerichte opleidingen en afstudeerjaren in het middelbaar onderwijs. Kleuterscholen blijven gesloten tot zeker eind mei.

Opvallend is dat België veel meer dan Nederland inzet op het gebruik van mond- en neusbeschermingsmiddelen. In het openbaar vervoer worden die verplicht vanaf twaalf jaar, evenals voor leerlingen vanaf twaalf jaar en leerkrachten in school. De overheid zal gratis één mondmasker per persoon beschikbaar stellen, met ook twee filters.