Belgisch stel uit auto gesleurd en mishandeld door 'vampierjagers'

Schreeuw om aandacht vanuit Axel

15:29 AXEL - Axel dreigt het ondergeschoven kindje te worden in de gemeente Terneuzen. De stadsraad Axel wil daarom actie.Het draait vooral om woningbouw. Volgens de stadsraad hangt Axel daarbij aan de achterste mem in Terneuzen. Nieuwbouw is er aldus de bewonersorganisatie al jaren niet gepleegd.