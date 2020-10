België voert strengere coronamaatregelen in, geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen

Iris Compiet doet waar ze vroeger niet van durfde dromen: ze tekent de dieren uit Thra

28 oktober TERNEUZEN - Haar boek ligt in boekhandels in de hele wereld. The Bestiary, het boek over de wonderlijke schepsels die voorkomen in Thra, de wereld van the Dark Crystal. Iris Compiet (41) maakte de honderden tekeningen op haar zolderkamertje in Terneuzen.