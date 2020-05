België versoepelt coronamaatregelen, maar niet voor grensverkeer

Zeeuwse ziekenhui­zen kampen met achterstan­den door coronacri­sis: Adrz moet nog 1200 operaties inhalen

15:05 GOES - De Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam hebben door de coronacrisis te maken met flinke achterstanden in hun reguliere zorg. De wachttijden voor planbare ingrepen en operaties zijn met weken opgelopen en het is niet duidelijk wanneer de situatie weer normaal is.