België verlengt coronamaatregelen tot en met 3 mei, grenzen blijven dicht

Oplossing voor verkeerssi­tu­a­tie Boerenhol in de maak

16:57 BOERENHOL - Er is een plan in de maak om de drukke verkeerssituatie in Boerenhol het hoofd te bieden. De Sluise wethouder Rian de Feijter ziet maandag de uitgewerkte tekeningen, op uitnodiging van gedeputeerde Harry van der Maas.