België brengt reizen per trein van Gent naar Terneuzen stapje dichterbij

De investering is in de eerste plaats bedoeld om het goederenverkeer per trein in de Gentse Kanaalzone te verbeteren. Havenbedrijf North Sea Port is er veel aan gelegen meer transport te laten plaatsvinden per spoor, omdat dit milieuvriendelijker is en files op de weg voorkomt. Op termijn moet de investering ook aan personenverkeer per spoor bijdragen tussen Gent en Zelzate, en later Terneuzen.