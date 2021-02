Belgen zijn (opeens) niet meer zo welkom in Zeeuws-Vlaanderen, waarom toch?

Einde aan strijd opzegging stacaravan­plaat­sen Pannen­schuur Nieuwvliet, Roompot wint

18 februari NIEUWVLIET - De strijd over de opzegging van stacaravanplaatsen op recreatiepark Pannenschuur in Nieuwvliet-Bad is beslecht in het voordeel van het vakantiebedrijf Roompot. De Belangenvereniging Vakantiepark Pannenschuur (BVP) die de opzegging aanvocht, is door de rechtbank Zeeland/West-Brabant in het ongelijk gesteld.