Belgen veroveren steeds meer Zeeuwse grond

Wie nierpa­tiënt is moet rekenen op een halve werkweek aan het dialyseap­pa­raat. ‘Ik kan ondertus­sen televisie­kij­ken of fietsen’

15 januari TERNEUZEN - Nog dik drie en half uur moet Piet Sol (87) aan het dialyseapparaat. Het rode slangetje in zijn arm voert naar de machine waar zijn bloed in gaat en er gezuiverd weer uitkomt. Op de achtergrond speelt een accordeonist. Hij schudt van nee op de vraag of hij van de luide muziek geniet. Hij is er niet gek op, maar hij klaagt niet.