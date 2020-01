Belgen gratis naar de milieustraat over de grens? Politiek willen controlesysteem maar dat bestaat al

‘Koningin Wilhelmina’ toert met schouwspel opnieuw door gemeente Sluis

16:37 EEDE - ‘Koningin Wilhelmina’ toert zaterdag 14 maart opnieuw door West-Zeeuws-Vlaanderen. Het is dan 75 jaar en één dag geleden dat Wilhelmina in Eede weer voet op Nederlandse grond zette, na vijf jaar ballingschap in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt herdacht met een schouwspel.