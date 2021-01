Belg scheurt met 200 kilometer per uur over Tractaatweg

Thijs kookt in de etalage van pop-up bios Koning van Engeland

18 januari HULST - Een hapje eten in de bioscoop en daarna een filmpje pakken. Dat is het plan, als pop-up bioscoop Koning van Engeland in Hulst weer open kan na de lockdown. Tot die tijd kun je gerechten van Oscars Kitchen alvast afhalen of laten bezorgen.