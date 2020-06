Belg dronken achter het stuur in Clinge

Bahaa knipt en scheert zoals hij in Syrië ook al deed

7:23 TERNEUZEN - Barbier Bahaa Terro bestudeert de baard van de verslaggever. ,,Hou je die zelf bij?” Een pijnlijke stilte. ,,Nou ja, dat is ook moeilijk om zelf goed te doen.” Terro kan het wel zelf, maar hij heeft dan ook jarenlang geknipt en geschoren in Syrië en nu in zijn eigen zaak in Terneuzen.