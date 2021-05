Belangstelling uit heel Nederland voor beschikbare atoomkelder in Oostburg: ‘Het zijn vooral liefhebbers die zich melden’

Jan de Dobbelaere opent het grote hek aan de Tragelweg in Oostburg. Met moeite, het hek kan wel wat olie gebruiken. We stappen het door bomen en struiken overwoekerde terrein op. In de hoek staat een huisje, dat nog het meest op een elektriciteitshuisje lijkt. Het is de ingang van een atoomkelder, die in de jaren ‘50 is gebouwd als bescherming tegen een kernbom uit het oosten. De kelder was bedoeld voor de Bescherming Bevolking (BB), een groep van brandweerlieden, eerste hulp en vrijwilligers, die de bevolking in de Koude Oorlog beschermde mocht De Bom vallen. Voor gewone burgers was de kelder verboden terrein. Zij moesten onder de trap van hun huis schuilen.