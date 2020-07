Belangstelling in overname failliet bouwbedrijf Sprangers

Door het faillissement van het Bredase bouwbedrijf, dat vorige week dinsdag werd uitgesproken, ligt de bouw van verzorgingshuis Cornelia in Zierikzee en de nieuwbouw in woonwijk Wittebrug in Hulst stil. Ook was Sprangers betrokken bij het project Beurtvaartkade in Terneuzen. Het bedrijf had 185 personeelsleden in dienst en kantoren in Breda, Amsterdam en Terneuzen. De medewerkers hebben inmiddels al bijeenkomsten met het UWV gehad. FNV Bouw hoopt op een overname of doorstart.