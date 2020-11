Belangrijke toegangswegen Hulst volgend jaar op de schop

Kamerdebat over tolvrije tunnel is meer dan politiek trucje

21 november DEN HAAG - Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Is dat wat er deze week gebeurde in de Tweede Kamer, tijdens het debat over een tolvrije Westerscheldetunnel, of is er echt iets veranderd? Vier vragen over het kamerdebat.