KLOOSTERZANDE - Rond de voor- en achtertuin van het hoogbejaarde echtpaar Heijens uit Kloosterzande is tientallen meters afzetlint gespannen. Ook aan de voordeur en die kan daardoor bijna niet meer open. Albert (86) Heijens en zijn vrouw worden er moedeloos van, al jaren hebben vandalen het voorzien op hun tuin. ,,We zijn bang, want wat gebeurt er volgend weekeinde?"

De gepensioneerde PSD'er Heijens stopte tientallen jaren zijn ziel en zaligheid in zijn tuin waar zijn hobby en passie samenkomen; de pont en het water. Ontelbare uren arbeid zitten er in. In de achtertuin aan de Pastoor Smuldersstraat ligt zijn zelfgemaakte sierboot, er staan een mast, bolders en meerpalen en de tuin is afgezet met damwanden. Over het vijvertje in de voortuin ligt een zelfgemaakt brugje, waar een tuinkabouter zijn hengeltje uitgooit.

Tot twee weken geleden dan, want vandalen sloopten de brug en sleepten die meters verder, naar de stoep. Eerder werden al bloembakken en tuinbeelden gestolen en werden zware vijverkeien weggehaald en in de tegenovergelegen brandvijver gesmeten. De laatste laffe actie was die van een paar nachten geleden met het afzetlint. ,,We hebben er al heel wat traantjes om gelaten", zegt Albert. ,,We denken dat het kwajongensstreken zijn, maar weten niet wie dit steeds doen en waarom. De schade repareren kan ik haast niet meer door mijn leeftijd. En we zijn inmiddels bang, want wat gaan ze de volgende keer doen? Je durft bijna niet meer te gaan slapen. Ik heb de politie gebeld maar die zeiden voor zoiets niet te komen." Dat steekt. ,,Terwijl ik de politie vroeger, toen ik nog bij de PSD zat, zo vaak heb geholpen als er heibel was op de boot."