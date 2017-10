Begroting Terneuzen flink in de plus

Tweede leven voor begraafplaats Hoek

3 oktober HOEK - In hartje Hoek ligt een groen wandelgebied in wording. De eerste bankjes staan er al. Als je er niet moet zijn, dan kom je er niet. Nog niet. Maar wie besluit om toch eens rond te kijken op de oude begraafplaats aan de Begoniastraat in Hoek, ziet een wandelgebied in wording. Stichting Dorpsbelangen Hoek is sinds januari bezig met het omvormen van de gemeentelijke begraafplaats voor publiek en heeft het project aangemeld voor de actie Kern met Pit.