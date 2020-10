Begroting Hulst: onzekere tijden, toch investeren

Er komt geen lastenver­zwa­ring voor inwoners Sluis, toch moet gemeente goed op de kassa letten

15 oktober SLUIS - Inwoners van de gemeente Sluis hoeven zich volgend jaar geen zorgen te maken over een lastenverzwaring. Het gemeentebestuur verwacht in 2021 1,79 miljoen euro over te houden. Daardoor heeft het genoeg op zak om eventuele financiële tegenslagen op te vangen.