Begraven in Hulst wordt duurder en een urnengraf juist goedkoper

Vorig jaar juni was Hulst volgens Monuta de goedkoopste Zeeuwse gemeente om begraven te worden. De prijzen zijn onder de loep genomen en aangepast. Hulst sluit voortaan meer aan bij de tarieven van grensgemeenten. Het tarief voor begraven gaat van 1750 naar 2250 euro en komt meer in de buurt bij andere Zeeuwse gemeenten. Ter vergelijking: in Sluis is dat 3411 euro, in Terneuzen 5998 euro en in Reimerswaal bijvoorbeeld 1894 euro. Voor Hulst is het een flinke stijging, zei wethouder Adri Totté in een commissievergadering. ,,Maar we kijken naar wat het onderhoud kost.”