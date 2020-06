Beginnend bestuurder in Groede drinkt zes keer teveel en raakt rijbewijs kwijt

Ledelthea­ter zet levenswerk van overleden John Bolsius voort

12 juni OOSTBURG - Bestuur, vrijwilligers en medewerkers van het Ledeltheater in Oostburg zijn vastberaden om het levenswerk van de 30 mei overleden creatief leider John Bolsius voort te zetten. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe programmeur. ,,We zijn allemaal strijdvaardig: we gaan ervoor”, zegt Justyna Bolsius, directeur van het theater en weduwe van John.