Beginnend automobiliste ramt woningen in Turkeye

De politie is ter plaatse geweest. De automobiliste bleek te veel gedronken te hebben. Ter controle is haar in het politiebureau nog een ademanalyse afgenomen. Ze blies 465 microgram per liter uitgeblazen lucht. De limiet voor een beginnend automobilist is 88. Haar rijbewijs is ingenomen. Ze heeft toegezegd aldus de politie een vergoeding voor de schade aan de woningen, onder meer een kapotte regenpijp en vensterbank, onderling met de bewoners te regelen.