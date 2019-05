Bedrijf uit Vogelwaarde verdacht van omvangrijke fraude met 250 ton ongekeurde aardappelen

Breeders Trust, die de sjoemelaardappelen op het spoor kwam, stelt dat het bedrijf heeft toegegeven dat het valse keuringslabels heeft gebruikt. Breeders Trust bewaakt voor tien veredelingsbedrijven het kwekersrecht. Ook de NAK beschouwt Zeeland Trade en de leverancier, een teeltbedrijf met 350 hectare pootgoed uit het Brabantse Kruisland, als daders. ,,Zeeland Trade is overduidelijk mededader. Het bedrijf heeft de keuringsplicht ontdoken. Het heeft ook erkend dat het valse labels aan de partijen pootgoed heeft gehangen. Bovendien heeft het bedrijf inbreuk gemaakt op het merkenrecht. Fontane is een licentieras van handelscoöperatie Agrico. Al het pootgoed moet worden teruggeleverd aan Agrico. Dat is niet gebeurd en daarmee pleegt het bedrijf contractbreuk”, zegt directiesecretaris Arjan Kroon van de NAK. Ook het teeltbedrijf heeft schuld bekend. Volgens Kroon is deze omvangrijke fraudezaak uniek. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”