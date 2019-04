Bedden van jarig Morres brachten zeker een miljoen kinderen voort

HULST - Dagblad De Stem, 10 april 1967. Rechtsboven, in de hoek van de krant is met blauwe pen een zetel geschetst. De pennenvrucht is van een meubelontwerper van Morres in Hulst, en is sinds zaterdag te zien in de tentoonstelling 110 jaar Morres.