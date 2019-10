Beaufortsluis Walsoorden wint restauratieprijs van belangengroep voor sluizen en stuwen

VIDEO Terneuzen­se Chloë siert met Boerinnen­ka­len­der straks menig muur: ‘Vreemd, maar wel stoer!’

1 oktober TERNEUZEN - Het was nou niet echt haar bedoeling om in de Boerinnenkalender 2020 te komen. Maar nu ze er als enige Zeeuwse toch in staat, is Chloë Roegiers (18) uit Terneuzen ‘superblij’. ,,Ja, het is een mooie foto die straks bij veel mensen aan de muur hangt. Vreemd, maar wel stoer!”