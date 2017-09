Beach Party terug van weg geweest

Uit beeld

Dat er jarenlang geen Beach Party’s waren, heeft een logische verklaring: Jacqueline en Cor waren zelf ook elf jaar lang uit beeld. “We zijn destijds gestopt met ons café. Het pand bleef wel van ons, maar er kwam een nieuwe exploitant in, en later nog een andere.” Toen die laatste stopte, ging het begin vorig jaar weer kriebelen. “We zeiden tegen elkaar: het was toch wel erg leuk hè. Zullen we het gewoon proberen? Maar we hebben wel getwijfeld hoor. Tijden veranderen, we zijn zelf ook elf jaar ouder geworden.”

Het paar nam de gok en heeft geen moment spijt gehad. De zaak loopt prima. “Stamgasten van vroeger komen nog steeds, en we zien ook veel nieuwe gezichten. We hebben ook wel wat veranderd aan de zaak. De feestzaal is niet meer ingericht als rookgedeelte. Die hebben we wat aangepast, en nu is die ruimte bijna elk weekend geboekt voor een feest. Zo’n Beach Party als komend weekend moeten we echt plannen, anders zouden we er helemaal geen plek voor hebben.”

Diner

Café Driewegen houdt regelmatig activiteiten. Vorig jaar was al de eerste revival van de Beach Party, nu is dat evenement zelfs uitgebreid tot twee dagen. “Het is nog niet zo groot als vroeger, maar we hopen zaterdag toch wel op tweehonderd bezoekers”, zegt Jacqueline. Morgenavond begint het evenement met ‘Diner on the Beach’: er worden mosselen en spareribs geserveerd. Reserveren via 0115 695763. De echte party – inclusief ‘beach, pool and cocktails’ - is zaterdag. DJ E-Force zorgt voor de muziek. Aanvang is om 21.00 uur.